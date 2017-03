Catone torna a casa per presentare “Nessun paese è un’isola”

stefano catone

Stefano Catone riparte dalla sua Solbiate Olona per presentare il suo libro “Nessun paese è un’isola” col quale sta girando tutta l’Italia. Catone, blogger, esponente di Possibile, impegnato anche nella politica locale, presenterà il libro venerdì 31 marzo alle 20,45 in sala Prati di Villa Maino in via Sant’Antonino. Insieme all’autore del libro ci sarà Milena Minessi della cooperativa Intrecci.

“Nessun Paese è un’isola” è un testo che si propone di smontare i luoghi comuni che troppo spesso affollano il discorso sulle migrazioni e sull’accoglienza e di mettere in risalto le buone pratiche (ne abbiamo parlato qui). Cerca, inoltre, di tratteggiare i contorni di un modello su scala nazionale che – attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali e delle comunità – possa fare bene sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano.

Stefano Catone, si occupa di comunicazione e informazione a diversi livelli. Cura le pubblicazioni sul sito Possibile.com, ha curato la pubblicazione di Expo della dignità. Contro la fame e ogni sfruttamento, ha partecipato alla scrittura di Un Po di contraddizioni. Il libro verde della Lega Nord. Ha collaborato con «Left», Radio 24 e il Parlamento europeo.