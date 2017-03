Cenaforum con “Amore, cucina e curry”

Foto varie

Il Comitato Pace e Convivenza di Sesto Calende organizza la visione del film “Amore, cucina e curry”, commedia del regista svedese di “Chocolat” Lasse Hallstrom, e il successivo buffet dedicato ai sapori della cucina orientale proseguendo il percorso culturale “Uno sguardo sul mondo”.

L’evento è organizzato insieme a Fotocinevideoclub Verbano, alla Fondazione Piatti Onlus e alle donne di Oltre le porte, con il patrocinio del Comune e della Provincia.

In equilibrio tra commedia e descrizione della realtà, il film racconta le avventure di una famiglia indiana nel Sud della Francia e l’avvicinamento di due universi totalmente distanti l’uno dall’altro, ostili perché sconosciuti l’uno all’altro, ma in fondo simili e capaci di contaminarsi e migliorarsi reciprocamente. Scopriremo il cibo e l’arte di cucinare come mediazione culturale: che poi apprezzeremo concretamente, cenando tutti insieme con un ricco buffet, frutto dell’arte di cucinare del gruppo multietnico di donne “Oltre le porte”.

La serata prevede un ingresso al film di 5 euro, mentre il buffet è a offerta, per coprire i costi dell’iniziativa.

Il percorso proseguirà il 5/5 con il film drammatico di E. Crialese e V. Moroni “TERRAFERMA”, ambientato in Sicilia e abbinato ad un buffet mediterraneo, e si concluderà il 16/6 con il capolavoro di Wim Wenders dedicato al grande fotografo brasiliano Sebastiao Salgado “IL SALE DELLA TERRA”, seguito da un buffet sudamericano.

Siete tutti e tutte invitati al cinema e a tavola… “con il mondo”!