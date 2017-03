Centiaia di moto per il tradizionale raduno annuale

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Centinaia le moto che hanno partecipato alla tradizionale benedizione organizzata dai tre motoclub della città. Il ritrovo è avvenuto nella mattina di domenica 12 marzo, nel piazzale della Biblioteca Frera, e a organizzarlo sono stati il motoclub Tradate, il motoclub di Abbiate e gli amatori Moto Frera.

«Le moto arrivate da tanti posti diversi erano davvero tante, tutti i piazzali della Frera (sopra e sotto) erano stracolmi – spiegano gli organizzatori -. Ai pervenuti è stato fatto dono di una medaglietta. Don Gianni Cazzaniga è passato a benedire un pò dappertutto, dopo i discorsi iniziali del presidente del Motoclub Tradate Walter Vescovo e del sindaco Laura Cavallotti, nonchè le due parole del prevosto. Tanti hanno visitato il museo Frera rimasto aperto per l’occasione. Dopo il giro con le moto che è passato da Tradate-Gornate-Castiglione-Venegono Inf. e Sup., la carovana si è fermata per il rinfresco al ristorante Cenacolo di Pianbosco e una settantina si sono fermati a pranzo».