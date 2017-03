Cento candeline per Nonna Maria

Una giornata speciale per “nonna Maria“.

Nella sua casa di Ranco, Maria Vanetti Merzagora, festeggerà oggi i suoi cento anni circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici più cari.

Molto conosciuta in paese, si è occupata per anni della gestione del Belvedere, storico locale del luogo, nato come semplice osteria, punto di riferimento per i pescatori del Verbano, diventato poi locanda e oggi ristorante e albergo con alle spalle un passato di oltre 150 anni.

A Ranco, Maria arrivò giovanissima, nel 1937 dopo aver conosciuto il marito Carlo a Caidate, nell’osteria dei genitori. A favorire l’incontro tra i due futuri sposi fu “un viaggiatore”, una sorta di moderno rappresentante che ai tempi serviva anche il Belvedere (nella foto sotto la terrazza del ristorante in un’immagine d’epoca).

Maria ha lavorato per decenni al ristorante di famiglia con grande passione e impegno occupandosi tanto della cucina quanto della sala e dell’accoglienza dei clienti. Chi la conosce bene la descrive come una donna forte e di carattere ma anche come una nonna amata e molto solare che, anche in pensione, non ha mai perso la passione per la buona cucina dedicando questo talento alla famiglia e in particolare ai suoi nipoti e pronipoti.