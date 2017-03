Cento registi per il film su 20 anni di Internet

cinema film pellicole locandine

Sono arrivate a 100 le candidature per il ruolo di regista alla guida del film dedicato ai 20 anni di internet e ai cambiamenti che ne sono nati. Un docufilm che sarà prodotto da Varese Web per festeggiare i 20 anni di attività di VareseNews.

La produzione per questa “grande opera” si è già messa in moto, ma abbaiano pensato di lanciare un bando per trovare il “pilota”. Abbiamo così promosso un bando per individuare il regista (qui tutte le info per presentare la propria domanda) e al candidato prescelto sarà proposto un contratto di 10.000 euro per la direzione del film. La scadenza per l’invio delle domande è stata fissata al 31 marzo.

Ma andiamo a dare uno sguardo alle candidature arrivate fino a oggi. Il livello dei registi che si sono proposti è molto alto: sono quasi tutti professionisti del settore, con una provata esperienza nella direzione di diversi documentari. Le candidature provengono da tutta Italia: le regioni più rappresentate sono la Lombardia e il Lazio, con 31 e 17 candidati. Le seguono il Veneto e il Piemonte con 5 candidati, mentre il resto giunge anche dalle regioni più a sud come Puglia e Sicilia.

Le quattro provincie più rappresentate sono Milano (18), Roma (14), Varese (9) e Napoli (4). Ma arrivano registi anche da Lecce a Belluno.

Anche l’età è molto variabile. Il candidato più giovane ha solamente 18 anni, mentre il più maturo ha 65 anni. Più numerosa fascia di registi nata negli anni ’70 (ben 29) e negli anni ’80 (26).

Nel modulo di iscrizione ci siamo fatti raccontare anche qualcosa della professione di ogni candidato e, fino ad ora, siamo praticamente in grado di coprire tutte le competenze principali che ruotano intorno alla produzione di un film: ci sono il regista, lo sceneggiatrice, il copywriter e ancora le figure di documentarista, montatore, operatore, aiuto regia, critico cinematografico, videomaker, attore, fotografo, produttore. Davvero una bella ricchezza di professioni.

Per partecipare al bando è necessario avere una provata esperienza nel mondo dell’audiovisivo e del montaggio, e un proprio punto di vista sul mondo digitale, visibile attraverso lavori già realizzati che devono essere segnalati nella scheda di iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 31 marzo e l’annuncio del regista selezionato sarà dato a Varese intorno alla metà di aprile. Tutte le info sul bando e sulla selezione si possono consultare sul sito www.20anni.net.