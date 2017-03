Cerchiamo un social team per il nostro film

Foto varie

Siete appassionati di video? Vi piace andare al cinema ma ancora di più vi chiedete cosa ci sia dietro la produzione di un film? Allora quel che vi proponiamo farà al caso vostro. Stiamo cercando giovani che vogliano far parte di un team che segua tutta la genesi del nostro film sui vent’anni di Internet. Un progetto importante che durerà molti mesi e che coinvolgerà un gran numero di persone.

Il bando per la ricerca del regista si chiuderà il 31 marzo: una volta selezionato il professionista che si occuperà della creazione del film, comincerà il grande lavoro di ricerca del materiale che comporrà la storia. L’idea è quella di raccogliere un gran numero di contributi da tutta Italia: ognuno potrà inviare brevi video che poi andranno a costituire il film. La scelta di fondo è quella di Italy in a day di Salvatores ma il tema è differente: l’opera racconterà come la rete ha modificato la nostra vita e quali sono stati i cambiamenti che il digitale ha portato nella nostra quotidianità.

E veniamo a noi: per seguire la nascita del film, raccogliere i contributi, promuoverlo e diffonderlo cerchiamo ragazzi disposti a lavorare in un social team.

Il team seguirà l’evoluzione del film dalla fase di produzione, a quella della raccolta del materiale fino alla sala di montaggio, per arrivare alla presentazione durante GlocalNews 2017, il nostro festiva del giornalismo digitale che si tiene ogni anno a Varese, in novembre.

Quali caratteristiche deve avere chi vuole entrare a far parte del team? Avere dimestichezza con i social, prima di tutto, quindi avere un profilo Facebook, un account twitter e Instagram. Essere disposti a lavorare in squadra e ad affiancare il regista e la redazione di Varesenews in tutta la fase di sviluppo del progetto.

Un lavoro impegnativo ma di alta formazione professionale.