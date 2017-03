Aria di primavera

Primavera sulla Ciclabile

E’ il fine settimana che anticipa la primavera e ci sarà il sole. Non resta che guardare tutti gli appuntamenti in provincia:

METEO – È un weekend che fa già primavera quello che ci aspetta il 18 e 19 marzo. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 18 marzo abbastanza soleggiato con passaggi di nubi medio-alte. Lungo le Alpi sarà nuvoloso con nevischio soffiato dal vento sulle creste di confine. Domenica 19 marzo ci sarà il sole con passaggi nuvolosi soprattutto tra le Alpi e la fascia pedemontana. Ancora ventoso da Nord in montagna e a tratti sulle Prealpi. Temperature in leggero rialzo.

INCONTRI

Busto Arsizio - Inizia questo fine settimana il Baff, il festival del cinema di Busto Arsizio. Carlo Verdone sarà l’ospite d’onore per l’inaugurazione (Teatro Sociale Delia Cajelli, sabato 18 marzo alle 21) mentre il festival avrà una madrina Catrinel Marlon. In programma una sezione denominata Mibart dedicata alla videoarte e che sconfinerà fino a Milano, due convegni che indagheranno la nuova legge sul cinema (con Ester Corvi, Minnie Ferrara e Paolo Mereghetti) e il rapporto tra giustizia dei tribunali e giustizia nella tv e nel cinema (con l’avvocato Ennio Amodio e il giornalista Gianluigi Nuzzi), la parte dedicata alle scuole con le visioni di film da parte degli studenti (Made in Italy – Scuole) e il Junior Baff Lab. Ma non solo. Ecco tutto il programma.

Varese, Legnano, Busto Arsizio - La sesta edizione del Festival Fotografico Europeo, organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano, torna sulla scena con un fittissimo calendario di eventi che si svolgeranno dal 18 marzo al 30 aprile in tutta l’area a cavallo delle province di Varese e Milano (http://www.europhotofestival.it/).

Casalzuigno – Gornate Olona - In attesa delle Giornate di Primavera, che si terranno la prossima settimana, che si terranno in molti luoghi della provincia, le sedi Fai varesine propongono un weekend speciale: a Villa della Porta Bozzolo , protagoniste sono le Camelie: Sabato 18, dalle 12 alle 18, e domenica 19 dalle 10 alle 18, la villa ospita la ventesime edizione delle Giornate delle Camelie: una mostra di fiori recisi in villa esposti da amatori, vivaisti e collezionisti, dedicata quest’anno al tema della “Cultura e coltura nei 5 continenti”. A Torba invece l’appuntamento è con i bambini – e gli scrittori : comincia infatti domenica 19 il ciclo “Mi racconti una storia?” che ha come tema l’arte della scrittura: la prima di quattro occasioni per dialogare con un vero scrittore.

Varese - Sabato, dalle 9 alle 20 nel centro storico mercato alimentare tipico italiano.

Varese – Sabato 18 marzo 2017, Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte riapre le sue porte al pubblico, con tante novità per rendere sempre più fruibile questo angolo del Sacro Monte di Varese. – Tutti gli appuntamenti

Varese – Venerdì 17 e sabato 18 marzo 2017, lo storico quotidiano rionale online Bizzozero.net festeggia un suo importante anniversario: i suoi 15 anni di vita (e 3 come testata giornalistica registrata). Un fine settimana di incontri, tavole rotonde, aperitivi. Tutto il programma.

Varese – Il Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria, dedica una giornata alla poetessa Antonia Pozzi, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Archivi aperti” che si svolgerà il 17 marzo nell’aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo, via Dunant 7, dalle 9 del mattino alle 17.30.

Cittiglio - Il fine settimana è con il St.Patrick Stì. La tradizionale manifestazione è in programma per venerdì 17 e sabato 18 marzo al Parco della Stazione di Cittiglio, sotto al tendone riscaldato dalle 19.00. Come per le altre edizioni, anche per questa faranno “da padroni” specialità gastronomiche irlandesi e concerti live. Venerdì sera infatti, l’appuntamento è con i Gamba The Legn mentre sabato sera suoneranno i Trenincorsa, la folk band del luinese.

Cittiglio non è l’unica a festeggiare San Patrizio. Nel nostro blog Malto Gradimento trovate diversi appuntamenti in provincia. Eccoli qui.

Comerio - Prima conferenza di stagione dell’associazione Utopia Tropicale dal titolo «Federico Oste: palme resistenti al gelo», domenica, alle 15.30 nel salone polivalente.

Bodio Lomnago – Sabato 18 marzo, alle 15, in via Carlo Bossi 27 a Bodio Lomnago, siete tutti invitati all’inaugurazione del nuovissimo “Atelier della Bellezza”.

Malnate – Domenica 19 marzo Sos Malnate festeggerà il 34^ anno dall’inizio delle attività e il 35^ anno dalla fondazione. Per l’occasione verrà inaugurata anche la nuova ambulanza dedicata al ricordo di Mattia Ossuzio.

Maccagno – Sabato 18 e domenica 19 marzo dalle 17 alle 19 sarà disponibile la visita alla mostra “Itinerari tematici nel Luinese” presso il Punto di Incontro a Maccagno allestita dal CAI Luino. Serie di itinerari permette all’escursionista attento di addentrarsi in questo mondo interessante e affascinante riscoprendo la bellezza del viaggiare a piedi.

Luino – Sabato 18 marzo presso la Biblioteca Comunale di Luino alle ore 17 si terrà un incontro con il Professor Silvio Raffo riguardante il romanzo di formazione nella sua opera narrativa “Mio padre Reneè”.

Angera - Come si vestivano gli abitanti della civiltà di Golasecca, sulle rive del Ticino, 2500 e più anni fa? La risposta la darà l’incontro di domenica 19 marzo (alle ore 17.30) al Museo Archeologico di Angera, dedicato appunto a Modi e mode dell’abbigliamento nell’area prealpina golasecchiana.

Venegono Superiore- “Una notizia: i mille volti dell’informazione” è il titolo di un incontro organizzato nel fine settimana dai giovani del GIM- Giovani Impegno Missionario e dai Missionari Comboniani di Venegono Superiore. Ospite dell’incontro che si terrà domenica 19 marzo, a partire dalle 14.30 al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, il giornalista Michele Luppi.

Porto Ceresio – “Libri da gustare”, questo il titolo della rassegna, si apre sabato 18 marzo, alle 17, in Biblioteca comunale, con la presentazione del libro “99/100. Viaggio attraverso le emozioni di un sommelier campione del mondo” (Ediciclo Editore). Sarà presente l’autore, il sommelier pluripremiato Luca Martini.

Arcisate - Sabato 18 marzo torna l’appuntamento con la Raccolta alimentare di Croce Rossa Comitato di Valceresio, nella giornata di sabato 18 marzo 2017. Dalle ore 8.30 alle 19.00, i volontari della Croce Rossa Valceresio saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità.

Cassano Magnano - Ai Giardini Falcone e Borsellino, dal 16 al 19 marzo, mercatino con prodotti gastronomici e d’artigianato sardi.

2016 - Granfondo Tre Valli Varesine

ESCURSIONI E SPORT

Brenta - Domenica 19 è il giorno del Trofeo Binda, gara di ciclismo che fa parte del circuito World Tour femminile, quindi il massimo livello mondiale: tante le campionesse iscritte. La corsa scatta da Taino alle 13,30 e termina a Cittiglio alle 16,45; in mattinata si disputa invece il Trofeo Da Moreno valido per la Coppa delle Nazioni Juniores. Anche in questo caso si parte da Taino alle 9 e si arriva a Cittiglio alle 11. Il centro di Taino sarà interessato a lungo dalle operazioni di partenza, mentre a Cittiglio sarà chiusa per tutto il giorno via Valcuvia. Al passaggio della corsa saranno chiuse le strade: poche ripercussioni nel medio-basso Verbano, qualcuna in più nel pomeriggio in Valcuvia perché il circuito finale è disegnato tra Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino, Azzio e Gemonio.

Mornago – Prosegue senza sosta il programma del circuito del “Piede d’oro”, che va in scena ogni domenica in una località diversa con la sua carovana di “runners” pronti a gareggiare alla mattina.

Domenica 19 marzo, giorno di San Giuseppe, il calendario prevede la “Morgana Running Race”, competizione organizzata grazie all’impegno della Pro Loco di Mornago che è giunta alla sesta edizione e prevede partenza e arrivo al campo sportivo di via Monte Ortigara.

Luino – Domenica 19 marzo il CAI Luino propone una classica escursione con le racchette in alta Val di Blenio con meta il Passo del Sole 2376m e il passo delle Colombe 2381m partendo dal passo del Lucomagno.

Vedano Olona - L’associazione Killer Fish organizza per domenica 19 marzo una gara di spinning alla trota “8° Trofeo Comune di Vedano Olona”. La giornata di gara si terrà al lago Tre Valli di Cunardo.

Vedano Olona - Domenica 19 marzo appuntamento a Vedano Olona per tutti gli appassionati di tennistavolo. Al centro sportivo “Mario Porta” (in via Bixio 18) va infatti in scena la prova finale del 27° Campionato Regionale CSI di una disciplina popolare e altamente spettacolare.

Lonate Pozzolo - L’associazione Viva Via Gaggio, in collaborazione con l’ associazione Cercando l’Altro, organizza per domenica 19 marzo 2017 la tradizionale “Camminata di Primavera”.

Milano – Atleti amatoriali e professionisti, giovani ed appassionati di running, tutti pronti ai nastri di partenza della Stramilano 2017. La stracittadina più famosa d’Italia tornerà domenica 19 marzo per la sua 46esima edizione che sarà dedicata a Fabio Cappello, il giovane runner venuto a mancare al termine della Stramilano Half Marathon dello scorso anno.

BAMBINI

Varese – Domenica 19 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, alla Villa e Collezione Panza c’è “Bim Bum Bart con il Papà!”. Appuntamento dedicato ai bambini per giocare, divertirsi e imparare a sperimentare i diversi linguaggi dell’arte contemporanea.



Cassano Magnago - Sabato e domenica c’è Lindt Choco Festival 2017 con Gold Bunny e Melo Cotogno. Pomeriggio di festa con animazione, balli e giochi. Area bimbi “Baby pasticcere”, scuola di cioccolato e tanto altro. Degustazione di cioccolato Lindt e Colomba Zamberletti. Tutto il programma.



Bisuschio - Intrecci Teatrali in occasione della Festa del papà organizza una merenda con fiaba ispirata al libro “Il mio cuore è un purè di fragole“. L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle 17 al caffè 56 di Bisuschio. Per i papà ingresso gratuito, ma solo se accompagnati da un bambino. Lo spettacolo, scritto da Andrea Gosetti, è tratto da un libro di Alberto Pellai.

Bisuschio - Al Teatro Sociale “Delia Cajelli” c’è lo spettacolo del 19 marzo “Shahrazade e la lampada di Aladino” di e con Francesca Brusa Pasquè. Sarà a ingresso gratuito per papà e nonni.

MUSICA

Varese - Doppio appuntamenti in musica al Teatro di Piazza Repubblica. Stasera fa tappa Mario Biondi con il suo “Best Of Soul” mentre domani sera, sabato, c’è Arisa con “Voce tour”.

Varese - Gli appuntamenti live del Twiggy Cafè: sabato 18 marzo è in programma la serata “Disorder#1 con Wemen (ITA, psych, pop) + RC Waves dj-set (indie), domenica con il bluesman Paolo Bonfanti, in collaborazione con Black & Blue.

Valganna - Con la primavera riprende la stagione culturale della Badia di san Gemolo in Ganna, con la consueta formula di un concerto quasi sempre seguito da una conferenza, la domenica pomeriggio. Il tema di questa edizione è la grotta, un tema ben in evidenza nel concerto inaugurale di domenica 19 marzo dell’ensemble Il Giglio Armonico (nella foto; voce, due flauti, organo, clavicembalo, violoncello): un viaggio che si intitola «Risonanze e luminescenze dallo spazio della caverna» e spazia tra pagine di Mozart, Haendel, Stamm, Marais, Gluck, Bellini, Borodin e Verdi. Domenica 19 marzo a Ganna, Badia di san Gemolo, alle 16.30, ingresso libero.

Albizzate - Al The Family l’appuntamento è con Giorgio Ciccarelli che farà tappa al locale per una data del suo “Più vicino tour”. Chitarrista, cantante, autore e compositore, ha pubblicato dischi e suonato con numerose e importanti band (Afterhours, Sux!, Colour Moves) e ha una lunga carriera alle spalle. Con lui Gaetano Maiorano. Tutte le informazioni.

Busto Arsizio - Al circolo Gagarin, stasera approda il suono mastodontico e oscuro di due tra le band più rappresentative della scena heavy strumentale italiana con Threestepstotheocean (10 years show) e Ornaments. Sabato appuntamento con la rassegna “Musica da Camera”: sul palco ci saranno EEGO e AURA con la loro elettronica di matrice techno contaminata dal cantautorato, da suoni strascicati trip-hop e molto altro. Domenica aperitivo vegano.

Sesto Calende – Domenica 19 Marzo alle ore 21,00 le note di un preziosissimo violino Stradivari riecheggerano nell’antica Abbazia di San Donato a Sesto Calende lungo il Ticino e il Lago Maggiore.

Legnano - Appuntamento con Jama Trio, concerto folk al Circolone e possibilità di cena americana. Sabato sera, ore 21, via san Bernardino 12, info 0331.548766.



Milano - Venerdì 17 marzo esce il nuovo disco di Viviano Pulvirenti in arte Gamba the lenk dal titolo “La terza Gamba”. Appuntamento all’arci Ohibò.



TEATRO

Varese – Al Teatro Santuccio, sabato appuntamento con I Plateali che presentano “GONG!”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Domenica c’è il concerto – meditazione dei Ritmia.

Caldana di Cocquio Trevisago – Venerdì 17 marzo alle ore 21 presso il Teatro Soms di Caldana, a Cocquio Trevisago andrà in scena lo spettacolo “La Busta”, della compagnia “Il circolo delle quinte”.

Gallarate - Appuntamento con la risata, sabato sera, alle 21, al teatro Condominio “Vittorio Gassman” di via Teatro 5 con Marco “Baz” Bazzoni in “La verità rende single”. Si ride, si canta, ci si commuove e si riflette.

Gallarate - Al Nuovo di Madonna in Campagna va in scena «Che trambusto in casa di Augusto», divertente commedia in piemontese, con la compagnia Volti anonimi. Regia di Danila Stievano. Via Leopardi 4, ore 21, 13/10 euro, 0331.245580.

Legnano - È già sold out la data con Giuseppe Giacobazzi al Galleria di Legnano con «Io ci sarò», l’ultimo show. Piazza San Magno, ore 21, 37/22 euro, 337.502362, Vivaticket.



Saronno - Sabato al teatro Pasta va in scena «La spartizione, ovvero Venga a prendere il caffè da noi», un progetto di Laura Negretti tratto dal celebre racconto dello scrittore luinese Piero Chiara interpretato al cinema da Ugo Tognazzi. Adattamento e regia di Marco Filatori, musiche originali di Carlo Boccadoro. Protagoniste della commedia sono le tre sorelle Tettamanzi: Tarsilia, Fortunata e Camilla, che vivono a Luino nella casa del padre-padrone Mansueto fino a che non arriva tale Emerenziano Paronzini, omo mediocre che però rivoluziona la loro vita. Via I Maggio, ore 21, 18/15 euro, 02.96702127.

CINEMA

Le uscite di questo fine settimana iniziano con una favola: Emma Watson è la protagonista de La Bella e la Bestia, trasposizione cinematografica del grande classico Disney del 1991. Keanu Reeves presta di nuovo il volto al killer John Wick, costretto a tornare in azione per aiutare un ex socio a controllare i piani di una struttura segreta a livello internazionale. Arriva anche il terzo capitolo della saga di The Ring. – Le uscite al cinema