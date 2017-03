Chiara incontra i fan a Varese Dischi

Chiara

Appuntamento in Galleria Manzoni con Chiara. La cantante incontrerà i fan sabato 25 marzo, alle 15 al negozio Varese Dischi e incontrerà i fan in occasione dell’uscita del suo ultimo album “Nessun posto è casa mia”, lavoro che prende il disco dal singolo presentato all’ultimo festival di Sanremo.

Come per gli altri in-store, per avere il pass e incontrare la cantante è necessario acquistare il Cd al negozio Varese Dischi. E’ possibile prenotarlo allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.