Chiusa per lavori la SP69 fino al 31 marzo

Chiusa per lavori la SP69. Continuano i lavori sulla strada provinciale per il taglio di alcuni alberi ai lati della strada. Come già comunicato l’importante arteria di comunicazione è completamente chiusa dalle ore 8,30 alle 18,00 di tutti i giorni, esclusa la domenica e questo sino al 31 marzo, salvo che i lavori di abbattimento dei platani non finiscano prima.

Poi dalle 18,00 di sera alle 8,30 del mattino si potrà circolare nel tratto di Castelveccana ma si dovrà percorrere il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico in via Bernardino Luini, la strettoia alternativa che porta da una parte verso via Monteggia.

Da Laveno Mombello non è quindi possibile accedere a Castelveccana negli orari indicati tramite la SP69 e si consiglia di utilizzare prevalentemente la Statale 394 della Valcuvia. Lo stesso vale per coloro che da Castelveccana devono giungere a Laveno Mombello.

Ricordiamo inoltre che a Laveno Mombello sono iniziati i lavori in Via Luino, tratto stradale chiuso completamente al traffico. - I LAVORI DI VIA LUINO