Ciclista investito alla rotonda

Pochi minuti prima delle 10 di oggi, giovedì 9 marzo, per cause ancora in fase di accertamento, un ciclista di 49 anni è stato investito alla rotonda di Gazzada Schianno di fronte agli istituti superiori.

Il ciclista, soccorso dalla Sos di Azzate, è stato trasportato in codice verde, quindi non in gravi condizioni, in ospedale.