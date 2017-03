Ciclista investito sulla statale

Foto varie

Il codice è verde, quindi non grave secondo i dati di Areu, ma lo spavento è stato tanto per l’uomo di 40 anni investito questa mattina, 26 marzo a Gallarate.

Il fatto è avvenuto lungo la strada statale 341 non distante alla rotatoria che separa Gallarate da Samarate attorno alle 9.40 di questa mattina.

Qui per cause in via d’accertamento una Smart ha investito l’uomo in sella alla sua bici, di origini straniere.

Finito a terra il ferito è stato soccorso da alcuni passanti (nella foto) per poi venir trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate all’ospedale cittadino.

Sul posto la polizia locale.