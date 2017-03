Ciclo di incontri spirituali all’oratorio di Morazzone

via Morosini

A partire da sabato 11 marzo prenderà avvio la nuova edizione degli annuali incontri di spiritualità denominati “Fractio Panis” promossi dalle Acli provinciali di Varese, incontri di ascolto e condivisione della Parola.

Quest’anno il percorso sarà guidato dal desiderio di conoscere meglio la figura di Gesù, “incontrandolo” nel progressivo suo manifestarsi agli uomini e alle donne del suo tempo, attraverso la lettura di episodi tratti dal Vangelo di San Giovanni.

Le lectio saranno tenute da fra Luca Fallica, biblista e priore del monastero di Dumenza, Antonella Marinoni, missionaria laica del PIME e insegnante, Luca Moscatelli, cultore in particolare di esegesi biblica, impegnato presso la Curia Arcivescovile di Milano, Servizio diocesano per la Catechesi, fra Roberto Pasolini, biblista e docente presso il Seminario di Venezia.

Gli incontri sono programmati alle 18 di sabato e verranno realizzati presso l’oratorio Sant’Ambrogio di Morazzone, via XXVI Agosto 2. Si tratta di incontri aperti a tutti in cui le riflessioni e il confronto con i partecipanti, permetteranno di vivere un’esperienza di fraternità cristiana in un contesto accogliente, dove consolidare amicizie e farne delle nuove.