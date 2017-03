Cislago, scontro sindaco opposizione a colpi di social

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

“Un fatto inaccettabile, accaduto solo qualche giorno fa tra i banchi del consiglio comunale di Cislago che attesta non solo la pochezza politica del primo cittadino, non nuovo ad atteggiamenti arroganti e maleducati, ma conferma la mancanza di etica e morale di colui che, prima di tutti, dovrebbe dare il buon esempio”.

Inizia così la durissima nota della lista civica ViviCislago, condivisa anche su Facebook, per stigmatizzare quando avvenuto nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina. A ricostruire i fatti sono proprio i rappresentanti della lista civica.

“La consigliera (Romina Codignoni ndr) stava dando lettura della mozione presentata a nome del gruppo di minoranza Vivicislago, quando il sindaco, pensando di non essere sentito, si è rivolto al segretario comunale lasciandosi andare in un chiaro insulto a cui è seguito un inevitabile scontro verbale da parte del pubblico e di alcuni consiglieri che non hanno accettato la maleducazione gratuita. La consigliera insultata ha preteso le scuse immediate”.

Dura la condanna della lista civica sulla vicenda:”Dal linguaggio scurrile e maleducato abitualmente utilizzato durante le sedute dei consigli comunali, il sindaco, appartenente al partito della Lega Nord, è passato all’insulto immotivato e indegno, ai danni di una consigliera di minoranza, appartenente ad una lista civica”.

Immediata la replica, con una diversa lettura della vicenda, del sindaco Gian Luigi Cartabia: “La mia affermazione utilizzata in sede di consiglio non era rivolta a nessuno in particolare .Infatti non sono stati fatti nomi ne tanto meno riferimenti . Mi sono subito scusato con tutti poiché l’affermazione è stata fatta fuori luogo e in particolare con la consigliere Codignioni perché l’ho interrotta durante il suo discorso ,ma ribadisco , al contrario di quello che affermano alcuni presenti non c’è stata nessuna volontà di offendere qualcuno in particolare. Posso solo definirla una espressione poco consona la momento”.