City Angels e comune di Varese: un protocollo d’Intesa per la solidarietà

Foto varie

Lunedì 3 aprile 2017, alle 11, presso la Sala dei Matrimoni di Palazzo Estense il Comune di Varese, rappresentato dall’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, e l’Associazione City Angels Italia sottoscriveranno un protocollo d’intesa. Con questo accordo, la nota associazione di volontariato entrerà a pieno titolo fra le realtà che collaborano in maniera efficace e costruttiva con le istituzioni cittadine.

I CITY ANGELS

L’Associazione Nazionale City Angels Italia, fondata nel 1994, opera a Milano e nelle principali città italiane ed è presente dal 2006 a Varese mediante una propria sede presso la Stazione delle Ferrovie Nord Milano, in Piazzale Trento. I volontari dell’Associazione si definiscono “volontari di strada di emergenza, che si occupano di solidarietà e di sicurezza” e, nel concreto, aiutano i più deboli: senza fissa dimora, vittime del disagio e della violenza in genere, persone e animali in difficoltà, fornendo aiuti concreti nonché sostegno umano e psicologico attraverso la propria presenza e vicinanza. Con la propria divisa caratterizzata dal basco blu (simbolo delle forze di pace dell’ONU) e giubba rossa, i City Angels si propongono di essere un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un deterrente visivo per i malintenzionati.

IL FONDATORE DEI CITY ANGELS E LA PRESIDENTESSA DEGLI ANGELI URBANI TRA GLI OSPITI

All’incontro saranno presenti, oltre all’Assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels, il leader dei volontari varesini con il basco blu Andrea Menegotto e don Marco Casale, responsabile della Caritas cittadina e promotore di Varese Solidale.

Oltre a loro sono previsti anche altri membri dell’Amministrazione comunale e rappresentanti delle principali associazioni che sono impegnate nel grande contesto della solidarietà e dell’attenzione per gli ultimi, fra cui gli Angeli Urbani, rappresentati dalla loro direttrice Piera Cesca e alcuni volontari di Balzoo, il Banco Alimentare Zoologico, con cui i City Angels varesini hanno di recente iniziato un’importante collaborazione.

«Sono felice – afferma dal canto suo Furlan – che anche a Varese si attivi una proficua collaborazione con le istituzioni e con le altre associazioni presenti sul territorio. Crediamo nel gioco di squadra, e grazie a queste sinergie riusciremo a fare ancora di più per Varese!».

«Dopo dieci anni di presenza sul territorio si apre per noi una nuova fase – spiega il leader dei volontari varesini Menegotto – In essa la massima attenzione sarà volta a ottimizzare la collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni, per rendere la nostra Città Giardino sempre più solidale e sicura».