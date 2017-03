Cocaina al Montello vicino a una scuola

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno arrestato un cittadino albanese – regolare sul territorio nazionale – per detenzione illecita di cocaina. I militari dell’Arma, rispondendo alle istanze di alcuni abitanti della zona della Scuola Europea, hanno predisposto un servizio di osservazione nei boschi del “Montello”.

Era giunta infatti una segnalazione di alcune persone sospette che giunti a bordo di un auto di piccola cilindrata, si addentravano nelle frasche rovistando nel terreno. Durante il servizio i militari avvistavano un giovane che, dopo aver parcheggiato la sua Fiat Punto, entrava nel bosco e, dopo aver estratto qualcosa da sotto le foglie, si allontanava in auto con fare sospetto. Nel punto esatto in cui l’uomo si era fermato i militari ritrovavano un contenitore di plastica con all’interno 35 dosi di cocaina, mentre l’individuo, pedinato da un’altra pattuglia veniva subito bloccato, identificato in K.E., albanese di 25 anni, e arrestato.

Nel giubbotto che indossava, i Carabinieri rinvenivano 1500 euro in contanti mentre, nel corso della perquisizione domiciliare, veniva identificato anche un 47enne italiano, suo coinquilino, che rientrava a casa con quattro dosi di cocaina in tasca e 400 euro in contanti. Quest’ultimo, che si giustificava asserendo di aver acquistato la droga dall’amico albanese, è stato denunciato in s.l. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Varese, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.