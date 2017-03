Come cercare lavoro nella giungla di internet

Foto varie

Il Servizio InFormaLavoro/InFormaGiovani del Comune di Marnate, attraverso la rete provinciale, aderisce anche quest’anno all’iniziativa regionale “Job day 2017 – Iniziative per il lavoro”, promossa da Anci Lombardia e dal Coordinamento Regionale Informagiovani della Lombardia.

L’obiettivo è promuovere delle iniziative con la finalità di far conoscere le politiche per il lavoro, l’orientamento scolastico e professionale, con particolare attenzione ai giovani in cerca di un’occupazione. A partire dall’esperienza più che positiva dello scorso anno, per il 2017, rinnovando la collaborazione con il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, si propone martedì 7 marzo – 17,30 in sala consiglio – un incontro dal titolo “Sei connesso/a? Come cercare lavoro utilizzando gli strumenti 2.0” evento volto a esplorare il focus specifico sul tema “trovare lavoro nell’era dei social network”.

Saranno approfonditi i seguenti aspetti:

– Quali siti o social network utilizzare per cercare lavoro e/o candidarsi e come utilizzarli?

– Come riconoscere annunci/pagine fake da quelle utili e veritiere?

– Come gestire il proprio profilo social quando si è alla ricerca di un lavoro?

Relatrice di questa prima parte sarà Marta Tosi –Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, mentre nella seconda parte dell’incontro Germana Gallio, coordinatrice del Servizio Inserimenti Lavorativi Progetto Giasone, presenterà le opportunità di supporto per soggetti disabili e fragili.

Venerdì 10 e sabato 11 marzo – Role play: il colloquio di selezione. Le persone interessate, o in chiusura dell’incontro del 7 marzo o durante i giorni successivi, saranno invitate a contattare il Servizio InFormaLavoro/InFormaGiovani per fissare un appuntamento, fare

una breve analisi del curriculum e selezionare insieme un annuncio a partire dal quale si simulerà il colloquio;

Presentarsi il giorno e orario definito per sostenere “il colloquio”. Nello specifico le persone già in carico al Servizio faranno la simulazione con Grazia Azimonti, referente servizio pre-selezione Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, mentre i nuovi accessi saranno gestiti dall’operatrice.

I colloqui saranno gestiti da Grazia Azimonti, Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, e Marta Martinelli, referente Servizio InFormaLavoro InFormaGiovani del Comune di Marnate. Si ritiene che queste iniziative rappresentino un’importante opportunità per i/le giovani (e non

solo) per rendere muoversi con successo nel personale percorso di ricerca di un’occupazione.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: 0331/368246 –

informalavoro@comune.marnate.va.it

Tutti i dettagli dell’iniziativa regionale qui, mentre a questo link è possibile visualizzare il calendario completo della provincia di Varese.