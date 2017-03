Come coltivare i fiori da balcone

Foto varie

Arriva l’estate e cresce la voglia di abbellire il balcone di casa con fiori e piante, non a caso l’iniziativa di questi giorni a Cugliate Fabiasco si chiama proprio “Impariamo a coltivare e a curare i fiori da balcone.

Le lezioni sono due, e si terranno presso il centro anziani di via Filippini, 17.

Il primo appuntamento è per venerdì 24 marzo dove si parlerà di cenni di botanica, contenitori per fioriere, substrati, concimazione e irrigazione.

Venerdì 31 marzo invece l’argomento sarà le caratteristiche delle piante; abbinamento e combinazioni; nuove piante; cura e difesa dai parassiti; concorso “balconi fioriti”.

In questa occasione è prevista anche una degustazione di vino e olio offerto dall’azienda florovivaistica “Le Selve” e dall’agriturismo “Il Carpio”.

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni: agriturismoilcarpio@gmail.com .

Il corso è tenuto dal perito agrario Luca Orlando de “Le Selve” di Induno Olona e organizzato da Massimo Grignani dell’azienda agricola Il Carpio di Cugliate Fabiasco con il patrocinio del Comune di Cugliate Fabiasco.