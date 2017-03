Come difendersi da post-verità e iper-informazione? Se ne parla al Gagarin

busto arsizio

Circolo Gagarin in occasione di Filosofarti 2017 propone “Post-verità, iper-informazione e apocalisse”. Dal fact-checking all’analfabetismo funzionale: quanto dobbiamo essere preoccupati riguardo il giornalismo contemporaneo?

Per dare alcune risposte a queste domande i ragazzi del Gagarin hanno organizzato una chiacchierata con Rosy Battaglia di Cittadini reattivi, Giulia Balducci de il Post e Marco Giovannelli di VareseNews. Modera Alessandro Leonardi di NeverWas Radio.

GLI OSPITI

Rosy Battaglia, giornalista freelance e blogger, è la fondatrice di Cittadinireattivi, progetto di crowdsourcing journalism su salute, ambiente e legalità premiato da Fondazione Ahref nel 2013. Le sue inchieste sono state pubblicate su Wired Italia, Nòva Il sole 24 ore e Donna Moderna. È docente di giornalismo civico al Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione di Pisa e collabora con la cattedra di Comunicazione Pubblica dell’Università di Salerno. FOIA activist, ha ricevuto il premio “Reporter per la Terra” nel 2015 e il premio “Gruppo dello Zuccherificio al giornalismo d’inchiesta” nel 2016.

Giulia Balducci, è nata a Milano e ci vive ancora, ha studiato a Milano, a Bologna e in Francia e ha una laurea specialistica in Letteratura Contemporanea, a cui tiene molto. Prima di collaborare con il Post ha insegnato italiano in una scuola per stranieri, ha lavorato per l’Università di Bologna, ha ascoltato molta musica e letto molti libri.

•Marco Giovannelli, nato a Viterbo nel 1959, dal 1978 in provincia di Varese. Laureato in Scienze politiche all’Università degli studi di Milano e Scienze delle comunicazioni all’Università della Tuscia. Dal 1996 ha iniziato a occuparsi di Internet e di giornalismo fondando VareseNews. Collabora con diverse testate nazionali e conduce laboratori di Giornalismo digitale presso l’Università dell’Insubria e presso il Master di Giornalismo dello Iulm.

Modera l’incontro Alessandro Leonardi, collaboratore per L’Undici e speaker per la trasmissione di analisi d’attualità Equilibrium Network, in onda per la webradio NeverWas Radio.

Ingresso gratuito, riservato soci Arci.