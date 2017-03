Come faccio per pagare il ticket all’ospedale?

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Una visita medica all’ospedale di Varese fissata per la figlia. Qualcosa impedisce di pagare allo sportello CUP, probabilmente per un’incomprensione, così una madre raggiunge il totem posto nella hall del monoblocco, attivo 24 ore 7 giorni su 7.

Anche in questo caso, però, la sua buona volontà non viene accolta. Il pagamento non si riesce a fare: «Al di là del fatto che bisogna ovviamente raggiungere il totem e pagare il parcheggio – spiega la donna – vi invio in allegato la risposta del totem riguardo sia ai miei ticket da pagare sia quelli di mia figlia. Dato per scontato che la tessera sanitaria funziona perfettamente, in quanto la uso sia per avere lo sconto benzina, sia per autenticarmi (e autenticare mia figlia) online, posso solo dedurre che per tutte le ricette per le quali è già stato fissato un appuntamento, sia a nome mio che a nome di mia figlia, sia già stato pagato il ticket e ciò risulti dai vostri sistemi informativi. Tale situazione peraltro non coincide con quanto risulta dalle mie ricevute ma obiettivamente non so più cos’altro dovrei fare per pagare un ticket. Credo oramai di aver provato tutte le opzioni disponibili e di aver pedissequamente seguito le istruzioni che compaiono sul sito (e sul TOTEM)».

In effetti, l’utente si è comportata nel modo corretto ma, fanno sapere dall’ASST Sette Laghi, il totem permette il pagamento di prestazioni che andranno effettuate nell’arco di due settimane mentre la prenotazione della signora era stata fissata per dicembre 2018.

L’eccesso di zelo non è conteggiato.