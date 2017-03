Come raggiungere il Santo Padre: tutte le istruzioni

varie

“Partecipare è facile, gratuito e libero”: spiegano dalla Diocesi di Milano, ma ci sono delle regole. Così MBNews, il quotidiano on line di Monza, apre il suo speciale dedicato alla visita di papa Francesco a Milano il 25 marzo prossimo.

Si ricorda che per questioni di sicurezza e organizzazione per partecipare alla Santa Messa nel Parco di Monza era necessario iscriversi segnalando la propria presenza ad una parrocchia entro il 19 marzo. L’organizzazione, infatti, non accetterà iscrizioni singole.

Il quotidiano dedica ampio spazio alle istruzioni da seguire per i diversi gruppi che raggiungeranno Monza con i pullman, i treni o i veicoli privati.

Varesenews sta seguendo i preparativi dell’evento con una diretta che accoglierà le vostre testimonianze ed emozioni: basta usare l’hastag #papamilano2017 oppure inviarci foto al nr whatsapp 335-7876883