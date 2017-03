Vanno vengono ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo sembra che ti guardano con malocchio

Come sarà il tempo della settimana?

Ci affidiamo alle previsioni di Marcello Mazzoleni, apprezzatissimo meteorologo amatoriale che spesso e volentieri ci azzecca.

Sul suo profilo Facebook prevede «fino a martedì ben soleggiato su tutta la nostra penisola e sulle isole maggiori con passaggi di velature a tratti estese. Tra mercoledì e venerdì maggiore nuvolosità, comunque con sole prevalente in pianura e lungo le coste; minore soleggiamento con copertura più frequente e associata instabilità notturna, tardo pomeridiana e serale sulle zone alpine, prealpine e appenniniche centro-settentrionali, dove si svilupperanno brevi rovesci e temporali sparsi. Nel weekend torna una più diffusa stabilità atmosferica con sole prevalente su tutte le Regioni. Temperature miti per il periodo fino a lunedì e poi in graduale calo su valori attorno o poco sotto la norma da martedì e per tutta la settimana, quindi sempre molto gradevoli…».

Arriverà la pioggia, dunque, ma solo di sera/notte e per due/tre giorni. Infine, un’altra curiosità del “guru social” della meteorologia: «L’equinozio di primavera quest’anno sarà lunedì 20 marzo alle ore 11.21, ma già da sabato 18 marzo tra valle del Ticino e Lago Maggiore abbiamo 12 ore esatte di luce solare, con alba alle 6.35 e tramonto alle 18.35. Adesso fino al 23 settembre la luce diurna prevarrà sul buio della notte: speriamo questo periodo trascorra il più lentamente possibile!».