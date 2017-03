Come si fa a lasciare un tasso ferito sulla strada?

Spett.le Varese News,

Vi scrivo a proposito di un tasso purtroppo morto che ho trovato a bordo strada sulla varesina a Venegono Inferiore, stanotte verso l’una.

Al centro della strada c’è un’evidente macchia di sangue. Qualcuno deve avere investito un tasso e averlo portato a bordo strada. Ho chiamato il mio veterinario di fiducia, ma purtroppo per il tasso non c’era niente da fare.

Volevo informarvi di questo. Possibile essere così crudeli da lasciare un animale morente sul bordo della strada??

Vi prego di diffondere questa storia, anche tramite social se volete, perché queste cose non accadano più e perché le persone rispettino la vita di un animale e che lo soccorrano se dovesse succedere di investirne uno. Vi allego anche le due foto che ho scattato sul posto. Vogliate perdonarmi per la scarsa qualità.

Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione riservatami e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Greta Bruzzese

Non pubblichiamo le foto inviate dalla lettrice Greta, perché non serve mostrare il sangue sulla strada per far capire che ciascuno di osi, una volta al volante, ha precisi obblighi, anche verso gli animali che ferisce nel corso di un incidente.

Anche per un animale di piccola taglia ci si deve fermare e prestare soccorso, chiamando, se il caso, gli enti preposti, come il nucleo faunistico della polizia provinciale. Uccidere un animale con l’auto espone l’automobilista a precisi obblighi, come previsto dall’articolo 189 comma 9-bis del Codice della Strada.

“L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”. (ac)