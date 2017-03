Comincia la Quaresima, per Scola ceneri in Duomo e via Crucis a saronno e Varese

Domani, domenica 5 marzo alle 17.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo Angelo Scola presiederà il rito dell’imposizione delle Ceneri durante la celebrazione eucaristica vespertina nella I Domenica di Quaresima: un rito che potrà essere seguito anche da lontano, in diretta su Chiesa Tv canale 195 e www.chiesadimilano.it.

Con questa Celebrazione si aprirà la Quaresima 2017 nella Chiesa ambrosiana che quest’anno prevede tra l’altro la Via Crucis guidata dall’Arcivescovo: in ognuna delle sette zone pastorali, in cui è suddivisa la Diocesi, il cardinale Scola porterà in processione la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo.

Due delle tappe diocesane saranno in provincia di Varese, più precisamente la prima (a Saronno) e l’ultima (A Varese).

TUTTE LE TAPPE

venerdì 10 marzo: a Saronno dal Santuario Beata Vergine dei Miracoli (ore 21)

martedì 14 marzo: a Milano dalla Chiesa di San Martino in Greco – Refettorio Ambrosiano (ore 20.45)

venerdì 17 marzo a Sesto San Giovanni dalla chiesa di San Giovanni Battista (20.45)

mercoledì 29 marzo a Gaggiano dal Santuario di Sant’Invenzio (20.45)

venerdì 31 marzo a Lecco dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria (20.45)

martedì 4 aprile a Monza dalla Chiesa di San Biagio (20.45)

venerdì 7 aprile a Varese dalla Basilica di San Vittore Martire (20.45)