Compro oro e gioiellerie, 4000 euro di multe

Nella giornata di ieri 10 marzo, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Amministrativa della Questura di Varese he effettuato, in Busto Arsizio, delle attività di controllo nei confronti di oreficerie e “compro oro”.

All’esito dei controlli è stata sanzionata una gioielleria per violazioni amministrative inerenti all’errata compilazione dei registri nonché per il mancato rinnovo della licenza di vendita preziosi, per un totale di 2.064 €.

Nello stesso contesto è stata sottoposta a contravvenzione un’attività di “Compro oro” per violazioni alle prescrizioni delle licenza e per mancanza di autorizzazione all’istallazione di telecamere.

Anche in questo caso le sanzioni ammontavano ad un totale € 2064 €.