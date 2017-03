Comunità montana, «trasferimento a Luino prima dell’estate»

Foto varie

Costerà 140 mila euro lo spostamento della ComunitàMontana Valli del Verbano dalla attuale sede di Cassano Valcuvia a quella di Luino in via Asmara, a Voldomino.

Si tratta dello stabile che ospita il Giudice di pace, da tutti conosciuto come lo stabile dell’ex pretura, inaugurato a fine novembre 2007 e in perfette condizioni.

Come ha confermato lo stesso presidente Giorgio Piccolo, «il trasferimento avverrà prima dell’estate. Stiamo predisponendo gli uffici e gli allacciamenti per le reti dati».

Quindi il tanto atteso trasloco si farà e le spese di spostamento della sede verranno sostenute con avanzi di amministrazione vincolati. Attualmente la sede di Cassano Valcuvia lungo la statale 394 non è di proprietà dell’ente, che paga un affitto attorno ai 70 mila euro l’anno.

Fra le novità che riguardano gli spostamenti, c’è anche il punto della vecchia sede della comunità montana del Luinese, Villa Walty, in via Collodi: un immobile d’epoca e di pregio che rimarrà di proprietà di Comunità Montana dove trovano oggi sede gli archivi.

Anche qui sono previsti interventi di manutenzione che serviranno a migliorare la capacità dell’immobile che sarà a supporto delle attività dell’ente.

Vista la particolarità della struttura non è escluso che in futuro questa possa venir impiegata per attività culturali e di rappresentanza, ma ad oggi questa ipotesi è ancora aperta.