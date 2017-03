Con gli Alpini si parla di bullismo e cyberbullismo

foto varie di eventi vari

Forte del crescente riscontro di pubblico ottenuto in questi anni, torna con la sua Quinta edizione il Caffè degli Alpini, ciclo di incontri dedicato a temi di forte attualità. Un calendario variegato e interessante.

Sabato 25 marzo incontro su un tema molto attuale come “Bullismo e cyberbullismo, difendersi e difendere”.

Gli atti di bullismo risalgono alla notte dei tempi. Ma l’avvento di social network e nuove tecnologie ha moltiplicato e reso più pervasivo il fenomeno. Quali sono le conseguenze penali del bullismo? E quali i sistemi, pratici e culturali, che possono difendere le vittime? Domande che saranno rivolte a Ciro Cascone, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano. Conduce Matteo Inzaghi. Al Termine dell’Incontro Il Gruppo Alpini Varese sarà lieto di offrire ovviamente un aperitivo o un caffè.

Gli incontri si svolgono nella sede degli Alpini in via degli Alpini 1 a Varese. Durata incontro 17,30 – 19,00. Ingresso gratuito. Per informazioni: 0332- 24 24 38, info@gruppoalpinivarese.com – www.gruppoalpinivarese.com