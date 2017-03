Con il Vharese si nuota

foto varie di eventi vari

Tutti in vasca alla Robur et Fides di Varese domenica 12 marzo.

Dalle 14 iniziano le gare valide per il campionato regionale di nuoto promozionale organizzate dall’associazione polisportiva Vharese onlus sotto l’egida della Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivi e relazionali) e con la collaborazione della sezione varesina dell’Associazione Nazionale Alpini.

L’appuntamento è dunque in via Marzorati 51 a Varese, nella struttura della Robur et Fides. Le premiazioni si terranno dalle ore 18. Per informazioni si può contattare il Sergio Finazzi, responsabile della manifestazione, al numero 3334926518.