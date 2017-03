Con la nuova sosta il Comune guadagna di più

A Palazzo Estense, a dare l'avvio al fitto programma per il bicentenario c'erano: il sindaco Attilio Fontana, Mauro Della Porta Raffo, presidente del comitato organizzatore, l'assessore alla cultura, Simone Longhini, e quello al marketing, Sergio Ghiringh

Quest’anno il Comune ha previsto di incassare 700mila euro in più dal piano della sosta, ma il sodo è che per il Comune il maggiore provento annuale, con il nuovo piano, sarà dal 2018 di 1 milione e 474mila euro.

Dunque quasi 1 milione mezzo di soldi in più per effetto della migliore distribuzione della sosta, della fine dell’evasione e del parcheggio selvaggio, della maggiore flessibilità e dell’introduzione di nuove tipologie come gli abbonamenti.

Lo ha mostrato l’assessore Andrea Civati, durante la riunione delle commissioni urbanistica e polizia locale, riunite per esaminare le stime finanziarie effettuate dalla società che ha curato le cifre di Avt. L’introito complessivo annuale indicato nel documento dell’assessore Civati è di circa 4 milioni e 700mila euro.

Qualche polemica dalle opposizioni perché le cifre sono state consegnate solo nel pomeriggio, ma la commissione ha poi votato il provvedimento con i voti della sola maggioranza.