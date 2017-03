Un concerto… con il naso rosso per i bambini della pediatria

Gallarate via Leonardo da Vinci (da Google)

“Gioisci, sorridi, partecipa insieme a noi!”: in questo invito si uniscono per un evento speciale l’associazione “Dottor Sorriso onlus” e il “Coro divertimento vocale” che organizzano un concerto sabato 25 marzo a partire dalle 21.00 al Teatro Sociale di Como.

Impegno, energia, entusiasmo e coinvolgimento sono le bandiere di entrambi questi gruppi che si ritrovano per trascorrere una serata in cui poter navigare in un mare di emozioni create da un repertorio di brani lenti, riflessivi e profondi accanto ad altri energici e variopinti ma anche dalle parole, dai sorrisi, dagli sguardi e dai movimenti coinvolgenti.

Le voci del Coro Divertimento Vocale, che da vent’anni uniscono l’impegno nel migliorarsi alla gioia dell’incontro tra musica e pubblico, si uniranno a quelle dei Clown che, anche loro da vent’anni ormai, armati di nasi rossi, sorrisi e magia rallegrano il reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna portando, come anche scientificamente provato, sollievo e allegria ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie.

Il ricavato della serata andrà come contributo al già nominato reparto del Sant’Anna: anche per questo motivo, entrambe le compagini si augurano di avere un pubblico numeroso ed entusiasta perché “quando un gruppo è molto numeroso è difficile che l’armonia accomuni tutti nelle scelte e nelle condivisioni; ma c’è un momento, quando ci uniamo, in cui questo accade, è Magico e può fare del bene a molte persone”, non solo ai bambini ricoverati.

Per info e prenotazioni: info@dottorsorriso.it – tel.02 93796488