Concorso infermieri: 3480 gli iscritti ma lo superano in 363

Sono 363 gli infermieri che hanno superato il concorso indetto dall’ASST Lariana per assumere due figure con contratto a tempo indeterminato.

Al concorso si erano iscritti 3480 candidati ma, al momento dello scritto, se ne erano presentati 1718. Di questi avevano superato la prova 389 ed erano stati ammessi all’orale.Diciotto sono risultati non idonei in questo ultimo grado del concorso mentre 8 non si sono presentati.

Nei prossimi giorni sarà stilata la graduatoria, che ha una durata triennale e prevede anche una valutazione di titoli e carriera professionale. L’elenco sarà utilizzato per i posti attualmente vacanti, una parte dei quali sono stati coperti con l’arrivo, negli scorsi mesi, di infermieri selezionati grazie a procedure di mobilità e incarichi a tempo determinato, e per garantire un serbatoio di risorse che saranno disponibili per far fronte al turn over di personale.