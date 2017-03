Condannato a 6 anni il ragazzo che investì Giada

via Morosini

E’ stato condannato a 6 anni di carcere per omicidio stradale Flavio Jeanne, il ragazzo che investì Giada Molinaro sulle strisce pedonali, lo scorso settembre, in via dei Mille a Varese.

All’imputato era contestata anche l’aggravante della fuga ma ha potuto contare sullo sconto di un terzo della pena per il rito abbreviato. Il giudice Alessandro Chionna ha pronunciato la sentenza alle 17 e 40 di martedì 28 marzo, dopo un pomeriggio di attesa.

“Non crediamo che il ragazzo si sia pentito”, hanno commentato i genitori della vittima a caldo. Il pubblico ministero Massimo Politi aveva chiesto 7 anni e 8 mesi di carcere, che facendo i calcoli tecnici di legge era il massimo previsto. Nella sua requisitoria il pm ha anche contestato al ragazzo di essere un assuntore abituale di stupefacenti come risulterebbe da due sequetsri di marjuana effettuti nei suoi confronti.

Tuttavia non è certo che quella sera, il 14 settembre, avesse fumato spinelli. Jeanne è incensurato ed è reo confesso: la perizia di parte della difesa lo descrive come fragile e solo apparentemente spaccone (quella sera fuggì per il panico).

In tribunale i genitori della vittima, Pasquale Molinaro e Stefania Marzano, sono stati affiancati per tutto il giorno dai compagni di scuola di Giada. Nelle scorse settimane aveva suscitato molto clamore la decisione della famiglia di rifiutare un risarcimento di quasi 1 milione di euro, per potersi costituire come parte civile in aula.