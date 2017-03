Confartigianato in campo per “intrecciare le opportunità

Si terrà sabato 8 aprile un convegno aperto a scuole imprese e istituzioni pubbliche per parlare di modelli di alternanza scuola-lavoro: a organizzarlo è Confartigianato Varese con la collaborazione del Comune, al teatro Santuccio, di via Sacco 10.

«Oggi più che mai, siamo in un periodo di rapidissime trasformazioni del mondo del lavoro e in un contesto di grande digitalizzazione delle aziende – spiega il direttore di Confartigianato Varese Mauro Colombo – Ed enti pubblici, istituzioni scolastiche, imprese e famiglie non possono che operare insieme per intrecciare le rispettive opportunità e permettere al territorio di raggiungere i livelli necessari a restare sul mercato e garantire un elevato livello occupazionale».

Una convinzione sposata in pieno dal comune di Varese, per i 21mila ragazzi della provincia coinvolti nell’alternanza: «E’ nostro dovere aiutare chi ha voglia di innovare e creare condizioni di sviluppo per il nostro paese e per i giovani – ha commentato il sindaco, Davide Galimberti – l’amministrazione comunale può fare molto in termini di semplificazione e efficienza. E la collaborazione con le associazioni di categoria, in questo particolare caso con Confartigianato, va in questa direzione»

«L'8 aprile racconteremo attraverso un documentario e attraverso le parole dei ragazzi e delle imprese l'alternanza – spiega Umberto Rega, responsabile della formazione di Confartigianato – ma avvieremo anche un percorso di confronto effettivo per ottenere contatti stabili tra mondo della scuola e imprese e avviare progettualità comuni e personalizzate. Con le scuole abbiamo una consolidata esperienza, specie con il progetto FaberSchool, e il nostro ruolo è quello di facilitatori dell'incontro».

Con la volontà di dare una visione a 360 gradi verranno anche illustrati modelli virtuosi di alternanza, nei licei e negli istituto della provincia: il tutto farà parte di un docufilm, protagonista della giornata, realizzato da Gabriele Nicolussi in collaborazione con Davide Ielmini, della lunghezza di 20 minuti.