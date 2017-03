Consiglio Comunale, approvato il bilancio preventivo

Il Primo consiglio comunale di Malnate

Ieri sera si è riunito il consiglio comunale della Città di Malnate.

Molti punti all’ordine del giorno erano dedicati al bilancio preventivo per l’anno 2017. Oltre ai punti riguardanti il bilancio si è discusso anche di alcune modifiche del regolamento di igiene ambientale in modo da poter far partire ufficialmente la procedura legata al DNA per combattere l’abbandono delle deiezioni canine.

Il sindaco Samuele Astuti ha dichiarato: «Nel bilancio, dietro i numeri ci sono progetti e attenzioni ai bisogni. Proprio per questo siamo contenti dell’approvazione di ieri sera. Grazie al grande impegno di Giorgio Fortis, Assessore al Bilancio, agli uffici, e a Gianfranco Colombo per la parte legata alla Farmacia Comunale siamo riusciti a chiudere un bilancio che lascia invariate tutte le aliquote e tariffe e non riduce i servizi, le opere pubbliche e le manutenzioni».

«Ora – prosegue il primo cittadino – vogliamo partire al più presto con le opere pubbliche, tra cui il marciapiede che va dalla scuola media a San Salvatore con l’obiettivo prioritario di mettere in sicurezza il tratto. Con l’avvio della bella stagione, al via le asfaltature senza dimenticare ovviamente l’attenzione al sociale e alla cultura, per cui sono già in programma molte iniziative».