Controlli amministrativi in alcuni locali: sanzioni per oltre 7mila euro

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Varese – Divisione Polizia amministrativa e sociale – ha effettuato una serie di controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici nel capoluogo varesino e nel comune di Induno Olona.

Gli agenti nel corso dell’attività hanno controllato quattro esercizi pubblici tra cui un bar pizzeria a Induno Olona, due bar ed una vineria a Varese, dove sono state riscontrate varie violazioni.

Tra queste la mancata comunicazione al Comune dell’orario adottato, il mancato rispetto della sorvegliabilità ex DM 564/92, la mancanza di etilometri a disposizione degli avventori, l’utilizzo di area di somministrazione non autorizzata, la mancata comunicazione dell’utilizzo di telecamere, la mancata esposizione dell’autorizzazione o SCIA, la mancata esposizione di cui all’art. 180 Regolamento per l’esecuzione del TULPS.

Le violazioni contestate hanno comportato, per i titolari dei locali, sanzioni pecuniarie per complessivi 7.592 euro.