Convocate le prime sedute delle consulte rionali

Gallarate vista dall'alto, dal campanile della Basilica (inserita in galleria)

Dopo le elezioni di due settimane fa, ora è il momento delle prime convocazioni per le consulte rionali: mercoledì 29 marzo la giunta comunale ha infatti convalidato gli eletti nelle cinque consulte rionali.

Come da regolamento, il presidente del consiglio comunale Donato Lozito ha quindi firmato le convocazioni per ognuno dei “parlamentini”. Il primo a riunirsi sarà Centro-Ronchi martedì 4 aprile a Palazzo Broletto (Sala commissioni, primo piano). Seguiranno Crenna-Moriggia venerdì 7 aprile in via Donatello (Villa Delfina); Cajello-Cascinetta lunedì 10 aprile in piazza Diaz (ex ufficio anagrafe); Cedrate-Sciarè martedì 11 aprile in via Vigorelli (centro polifunzionale); Arnate-Madonna in Campagna mercoledì 12 aprile in via Marco Polo (sede delle associazioni). Tutte le riunioni avranno inizio alle 20.30.

Per questa prima seduta, l’ordine del giorno sarà identico in tutte e cinque le consulte: al primo punto la nomina del presidente, al secondo le varie ed eventuali. Nelle varie sedute, Lozito introdurrà i lavori e passerà poi il testimone al neo eletto che, per sedersi sulla poltrona di presidente della consulta, dovrà ottenere il benestare di tre dei cinque consiglieri. Nel caso nessuno dovesse raggiungere la maggioranza qualificata, le votazioni per alzata di mano (quindi con voto palese) proseguiranno ad oltranza.

Tutte le sedute sono aperte al pubblico che potrà presenziare senza però potere intervenire, come nel caso del consiglio comunale. Sarà il presidente delle singole consulte a nominare poi il suo vice e il segretario: potrà farlo nelle varie ed eventuali della prima seduta o anche nel corso di una seconda riunione che sarà lui a convocare.