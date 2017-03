Coop Lombardia a “Fa La Cosa Giusta” con un programma di incontri

Varie dai comuni

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo si svolgerà a Fiera Milano City la 14esima edizione di Fa’ la cosa giusta, la fiera del Consumo Critico e degli stili di vita sostenibili frequentata da decine di migliaia di persone, giovani e famiglie che hanno a cuore l’ambiente, la consapevolezza nei consumi e sono alla ricerca di prodotti capaci di coniugare l’eccellenza, la qualità e l’eticità della filiera.

Anche quest’anno Coop Lombardia sarà partner dell’evento, con uno stand caratterizzato da un ampio spazio dedicato alle linee di prodotto Coop più rappresentative dei valori di benessere e sostenibilità e alcune filiere speciali. Lo stand SP07 al padiglione 3 sarà animato da un ricco programma di eventi, degustazioni e incontri organizzati insieme alle tante realtà e ai partner con cui collaboriamo attivamente sui nostri territori.

Fa’ la cosa giusta è una vetrina importante per Coop Lombardia, un’occasione per incontrare tantissime persone e raccontare buone pratiche di cooperazione ed economia della sostenibilità, i prodotti e i progetti più rappresentativi: come le attività di marzo, mese della legalità, realizzate in collaborazione con l’associazione Libera, Coop per le idee in collaborazione con Legacoop Lombardia e Cesvip Lombardia, i percorsi di educazione al consumo consapevole per bambini, i progetti Buon Fine e Sentieri Metropolitani, le filiere a marchio Libera Terra e Solidal Coop – Fairtrade.

Venerdì la giornata in fiera inizierà con appuntamento dedicato al consumo consapevole rivolto ai ragazzi e realizzato in collaborazione con la Cooperativa Pandora. Mentre alle 18 parleremo di Smartfood con Eliana Liotta che ci dirà di più sui cibi longevi e protettivi. Sabato mattina ci concentreremo sul tema dello spreco grazie all’intervento dell’onorevole Maria Chiara Gadda. Nel pomeriggio, invece, un goloso appuntamento con il cioccolato Fairtrade e poi racconteremo il nostro progetto Dall’olio all’olio, un esempio virtuoso di economia circolare. Domenica la giornata sarà interamente dedicata ai prodotti Libera Terra e all’importante impegno di Libera sulle terre confiscate alle mafie.

TUTTO IL PROGRAMMA DI COOP LOMBARDIA A FA LA COSA GIUSTA