Coordinatore della mozione Orlando sarà il figlio di Laura Prati

Intitolazione municipio Laura Prati Cardano al Campo

Con una scelta fortemente simbolica, la mozione Orlando a Varese ha deciso di scegliere come coordinatore il figlio di Laura Prati, la sindaco di Cardano al Campo scomparsa tragicamente.

LA NOTA STAMPA

Massimo Poliseno, 25 anni, laureando in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, è il responsabile politico per la Provincia di Varese della mozione Orlando al Congresso del PD.

La scelta di una persona giovane, seria, competente, in grado di incarnare valori che si possono riassumere in una sola parola, legalità, è stata unanime.

“In un momento in cui – dichiara Massimo – la parola d’ordine è diventata dividere, escludere, alzare muri e barriere tra Paesi e gruppi sociali, mi sembra giusto sostenere una voce fuori dal coro come il ministro della Giustizia Andrea Orlando, uno dei pochi che ha il coraggio di usare parole controcorrente come unità e uguaglianza”.