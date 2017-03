Cori di montagna: domenica al Teatro Castellani

Un coro di solidarietà accompagnerà il pomeriggio di domenica 12 marzo, presso il Teatro Castellani di Azzate in via Acquario 32.

Una giornata di canti popolari, dialettali e di montagna partirà dalle ore 15.30 con il coro“I Scusaritt”di Binago, al quale seguiranno gli “Amici Miei” di Calcinate del Pesce e la “Corale di S. Stefano”; di Taino.

L’ingresso è gratuito ed è aperto a chiunque voglia passare un momento diverso in compagnia dell’allegria e dell’entusiasmo di Massimina Poretti e Giancarlo Ghiraldi, che presenteranno con gioia un’iniziativa tramandata da diversi anni.

Al termine delle esibizioni è previsto un rinfresco, aperto a tutti, con la possibilità di dare una piccola offerta libera che sarà interamente devoluta a sostegno delle attività della WAF Onlus con progetti in Cambogia, India, Senegal, Birmania Thailanda e non solo. Un’esperienza d festa, ma anche un progetto di solidarietà e sostegno per chi è meno fortunato di noi.

«Dobbiamo recuperare tutti il senso del dono, della gratuità, della solidarietà» dal discorso di Papa Francesco alle Missionarie della Carità e ai volontari.