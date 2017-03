Corsi di escursionismo con il CAI

Le foto di Italia Mondo

Corsi Intersezionali di Escursionismo con la scuola intersezionale di escursionismo dei Laghi – SIEL.



I corsi sono rivolti a chi si approccia per la prima volta alla montagna ma anche a chi frequenta già sentieri e itinerari più o meno complessi e desidera migliorare le proprie capacità acquisendo nozioni, abilità e consapevolezza utili a godere appieno delle soddisfazioni che la montagna sa dare.

Partecipare il corso escursionismo CAI è anche un’opportunità per fare tanti nuovi amici e inserirsi nella grande associazione che è il Club Alpino Italiano che come recita l’art. 1 dello statuto …

…fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

Il Corso Base si terrà da marzo fino a giugno. Sono previste lezioni teoriche che si terranno il giovedì sera e uscite pratiche domenicali con un interessante trekking finale di 2 giorni. La finalità del corso è educare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela della montagna. A livello pratico si tratteranno argomenti quali l’orientamento, il movimento, la conoscenza dei pericoli, le manovre di sicurezza e di primo soccorso. A livello culturale si tratteranno argomenti specifici: il paesaggio alpino, la fauna, la geologia.

Il Corso Avanzato, prosegue sino a ottobre e approfondirà le lezioni teoriche quali l’orientamento e materiali ed equipaggiamento, e svilupperà la frequentazione della montagna su percorsi di crescente difficoltà introducendo le uscite su sentieri attrezzati e vie ferrate.

Le iscrizioni sono ancora aperte, ma quasi in scadenza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede CAI Gallarate, Via Olona 37 nelle sere si martedì e venerdì