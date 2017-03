Corso base di fotografia naturalistica

Dicembre in Palude Brabbia

Inizia la primavera e le prime fioriture ci regalano la voglia di qualche scatto fotografico per condividere la bellezza di un particolare e immortalare luci e colori della natura.

Per chi si cimenta da poco con la macchina fotografica e vorrebbe apprendere qualche trucco del mestiere la Lipu organizza presso la Riserva Palude Brabbia un corso per principianti e fotoamatori che vogliono avvicinarsi con un occhio di riguardo alla diverse tecniche alla fotografia naturalistica: macro, landscape, digiscoping e un primo approccio al fotoritocco e molto altro.

I diversi relatori metteranno a disposizione l’esperienza acquisita negli anni per permetterci di ottenere immagini sorprendenti e saper cogliere l’anima del soggetto che si vuol riprendere.

Accanto alle tecniche più classiche anche qualche novità per riprendere la fauna senza disporre di grandi obiettivi, un incontro su campo sarà dedicato al digiscoping ossia la fotografia attraverso cannocchiali che permettono di avvicinare moltissimo il soggetto. La lezione sarà organizzato con la collaborazione di Binomania, sito di riferimento sulle recensioni di ottiche e sperimentazione

su campo. Un’uscita per la fotografia di paesaggio nel suggestivo contesto montano dell’Alpe Devero completerà le nostre abilità per catturare con un click luoghi magici.

Il corso comprende 5 Lezioni dalle ore 9.30 alle 12.00 e 2 uscite di approfondimento sul campo.

Tutti i dettagli online sul sito: https://www.lipu.varese.it/

18 Marzo – Lezione: Impostazione dei parametri base della macchina fotografica

25 Marzo – Lezione: Composizione di una buona scena

1 Aprile – Lezione: Tecniche di ripresa fotografica

8 Aprile – Lezione + Pratica: Macrofotografia

29 Aprile – Uscita su campo: Digiscoping

6 Maggio – Uscita su campo: Paesaggio

13 Maggio – Lezione: Introduzione alle tecniche di fotoritocco

Iscrizione obbligatoria entro martedì 14 marzo. La quota partecipativa è di 115€ comprensivo di tessera annuale alla Lipu (100€ soci Lipu) Possibilità di partecipare ai singoli incontri: 22€ (17€ Soci Lipu).