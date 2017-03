Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Como e AEQUA, Associazione per l’efficienza e la qualità nella pubblica amministrazioni, organizzano un corso di perfezionamento in diritto amministrativo “Dai contratti alle semplificazioni. Nuovi raccordi tra potere pubblico e potere privato”.

Il corso si svolgerà dal 7 aprile al 16 giugno, a Como (modulo 1 “I contratti”) presso la sede del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture in Via Sant’Abbondio 12, e a Varese (modulo 2 “La semplificazione”) presso la sede dell’Università degli Studi dell’Insubria in Villa Toeplitz.

Oltre agli studenti, il corso è rivolto principalmente a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione ed è esteso, nell’ormai tradizionale collaborazione con gli Enti operanti sul territorio, anche ai professionisti legali e tecnici (Architetti, Geometri ed Ingegneri), con la previsione di crediti formativi.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata unicamente on line entro il 30 marzo 2017 al link http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/altri-corsi/corsi-di-perfezionamento/scheda1646.html