Corso Matteotti, la via degli ottici

A quanto pare, il salotto di Varese rischia di accreditarsi come la via per i deboli di vista: è ormai palese – è scritto sulle vetrine del negozio in ristrutturazione – che l‘ex Libreria del Corso sta per diventare un negozio di ottica. Si chiamerà Fielmann, è una catena tedesca, ed è il quarto negozio specializzato che sta per nascere nella centralissima via varesina.

Galleria fotografica Corso Matteotti e gli ottici 4 di 5

Tralasciando l’amara constatazione che troppo spesso le librerie vengono sostituite da franchising di abbigliamento o accessori – a cui qui si può aggiungere del sarcasmo: evidentemente non si vendono più libri perchè si fa più fatica a leggerli… – colpisce però il fatto che siano aumentati fortemente questo particolare tipo di negozio-laboratorio.

Corso Matteotti, infatti, assomma già un negozio della catena milanese Salmoiraghi e Viganò, uno della varesina Nau e l’ottica Carcano, negozio indipendente ora affiliato alla catena Green Vision: con il nuovo arrivato saranno in quattro, in pochi metri, a contendersi le diottrie dei varesini.