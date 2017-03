COSTITUZIONE DEL COMITATO “SUD VERBANO-LAGHI” PER MATTEO RENZI

In vista delle consultazioni primarie nazionali del Partito Democratico, che si svolgeranno in tutta Italia Domenica 30 Aprile, si costituisce il Comitato “Sud Verbano-Laghi” a supporto di Matteo Renzi Segretario del PD.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà Lunedì 27 Marzo alle 21.00 in sede PD a Ispra (VA) in Via Podgora 1.

Parteciperà all’incontro anche l’On. Maria Chiara Gadda, Deputata del PD che relazionerà ai presenti la mozione congressuale di Matteo Renzi e Maurizio Martina, uscita dalle 3 giorni del Lingotto di Torino.

Il Comitato opera nei Comuni del Sud Verbano della Provincia di Varese, da Sesto Calende a Laveno Mombello, passando per Angera, Ispra, Besozzo, Brebbia, Biandronno, Gavirate, Cocquio Trevisago, Casciago, Comerio e Travedona Monate.

Introduce e coordina l’incontro Simone Franceschetto (Segretario PD Angera, Ispra, Ranco), tra i promotori della serata.