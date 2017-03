Costruire un museo del bene per i giusti delle nazioni si può

Cristina Miedico, direttore scientifico del Museo di Angera, e Valeria Baietti, assessore alla Cultura di Angera

Domenica 5 marzo alle 17 e 30 presso la sala conferenze del Museo archeologico di Angera si terrà una conferenza dedicata alla costruzione di un “Museo del bene per i giusti delle nazioni“, progetto su cui sta lavorando l’amministrazione angerese e lo stesso Museo archeologico.

Un luogo in cui onorare e ricordare tutte quelle persone che ovunque nel mondo hanno cercato o cercano di impedire il crimine di genocidio, che lottano in difesa dei diritti umani in situazioni estreme o che si battono per la memoria delle persecuzioni. (foto, da sinistra: Cristina Miedico e Valeria Baietti)

Alla conferenza interverranno Valeria Giannotta, direttrice del Centro Italiano per la pace in Medio Oriente, e Cristina Miedico, direttrice del Museo Archeologico e museo diffuso di Angera. «Abbiamo bisogno – dichiara Valeria Baietti, assessore alla Cultura – di ricordare persone che si sono battute per il bene dimostrando che scegliere il Bene è possibile e che se lo scegliamo tutti insieme riusciremo a costruire un futuro migliore».