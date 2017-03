Crateri lunari fuori dalle scuole

Lo stato in cui versa la sede stradale nella zona delle scuole superiori di Gavirate

Pericoloso per i pedoni: entrarci di notte, al buio, rischierebbe di far cadere chiunque. Una mazzata per i cerchioni delle auto. E pericolosissimo, addirittura, per le moto e le bici: in tanti, fra gli studenti delle scuole superiori di Gavirate, percorrono la strada per arrivare sui banchi ogni mattina proprio sulle due ruote.

Per questo solo qualche giorno fa ha chiamato in redazione la mamma di uno studente per segnalarci la situazione.

“Andate a vedere cosa c’è fuori dalle scuole”. E ci siamo andati questa mattina: nella via dei Fiordalisi a Gavirate, in effetti, sono pesanti delle vere e proprie buche, contrassegnate con un cartello generico di attenzione, e un sacco di sabbia per tenerlo fermo.

Le auto che arrivano fanno la gimcana per evitare le buche, nel tentativo di trovare un parcheggio.

La questione è nota in Comune. A margine di un evento pubblico il vicesindaco Massimo Parola spiega la situazione. «Siamo purtroppo a conoscenza della situazione, anche io ho fatto un sopralluogo sul posto non più tardi di qualche giorno fa – afferma – . La strada è tuttavia di competenza della Provincia, che è responsabile non solo per l’immobile dove studiano i ragazzi delle medie superiori, ma anche del tratto di strada d’accesso. Concordo con la preoccupazione dei genitori: la situazione è già stata evidenziata alla Provincia. Solleciteremo ulteriormente un intervento per sistemare il fondo stradale».