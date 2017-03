Cremona capitale contro lo spreco alimentare

cibo discarica rifiuti

Dopo la Carta di Milano di Expo 2015, rappresentati di tutti i Continenti si confronteranno domani venerdì 3 e sabato 4 marzo a Cremona per fare il punto sugli strumenti concreti da adottare per contrastare lo spreco alimentare, con l’obiettivo di condividere nella Carta di Cremona un documento finale che riprenda e prosegua in modo efficace il percorso avviato a Expo Milano 2015.

Si tratta del convegno “Sprechi alimentari: fattori contaminati, incidenza sulla mortalità e gestione del rischio”, a cui il Capo dello Stato ha conferito nei giorni scorsi la Medaglia Presidenziale quale suo premio di rappresentanza, che coinvolge 33 Paesi in rappresentanza di tutti i Paesi del Mondo. L’evento, che si terrà presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, è stato organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. Hanno dato il loro patrocinio, oltre al Consiglio Regionale della Lombardia, anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia e le principali istituzioni territoriali. Al convegno, organizzato in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e l’Università del Cattolica Sacro Cuore di Piacenza e Cremona, saranno presenti anche Livia Pomodoro (Presidente Milan Center for Food Law and Policy) e Antonio Bettanini (Direttore Milan Center for Food Law and Policy).