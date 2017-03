Crugnola e Solari sul trono: festa varesina al “Rally dei Laghi”

A Varese non si passa: è un podio tutto locale quello del 26° Rally dei Laghi disputato tra sabato 25 e domenica 26 marzo. E a salire sul primo gradino sono proprio i più attesi del lotto: a centrare il successo è Andrea Crugnola, che smaltisce così la delusione per aver interrotto prematuramente la partecipazione al mondiale e torna a indossare la corona di campione del “Laghi” a cinque anni dal successo del 2012. Con il pilota di Calcinate del Pesce, sulla Ford Fiesta WRC (esordio in gara per lui su una vettura simile), trionfa anche il popolare navigatore Fulvione Solari, che corona così un lungo inseguimento al trono della gara di casa.

Ma, come detto, anche il resto del podio ha i colori locali: Simone Miele e Roberto Mometti abdicano a testa altissima e chiudono al secondo posto staccati di 45″, con la soddisfazione di aver vinto tre delle otto prove speciali. E con la certezza che la DS3 Wrc sarà un’ottima compagna di viaggio per la prossima stagione. Terzo il veterano Beppe Freguglia con la piemontese Lisa Bollito: per il pilota della Fiesta WRC il sorriso per essere riuscito a tenere alle spalle il più forte dei piloti venuti da fuori, Paolo Porro, che come Pedersoli ha pagato lo scotto di strade nuove ma anche di avversari di casa davvero forti.

LA DOMENICA

La pioggia ha inciso fino a un certo punto nella seconda giornata di gara: strade bagnate al mattino ma senza particolari problemi per piloti e navigatori che alla vigilia temevano ben altre condizioni. E fin dalle prime battute di gara si è capito che la domenica sarebbe stata la giornata di Andrea Crugnola: il pilota di Calcinate del Pesce ha subito battuto Miele nella PS3 (Alpe-Valganna) spingendo la sua Fiesta Wrc in vetta alla classifica. Dietro posizioni delineate e confermate anche nelle prove successive, almeno fino all’assistenza: Miele ha mantenuto il secondo posto con autorità nonostante un buon Freguglia alle sue spalle, mentre Giò Dipalma è riuscito a tenersi alle spalle con costanza Porro, uno dei più attesi.

Il pilota comasco però, elemento di livello nazionale, ha cercato e trovato una riscossa nel pomeriggio stampando il secondo tempo sia nella sesta, sia nella settima prova speciale. Il tutto a discapito di Dipalma che ha perso qualcosa sull’Alpe e poi è crollato sul Sette Termini dopo aver toccato il posteriore, intoppo che ha caratterizzato anche la settima prova. Poi nell’ultima il malnatese si è rifatto ma ha lasciato a Pensotti il titolo di R3. Il “Laghi” nel frattempo aveva perso un altro protagonista, Corrado Pinzano, che ha forato sulle prime rampe del Cuvignone e ha dovuto lasciare la contesa.

LA CLASSIFICA FINALE (Provvisoria)

1) Andrea CRUGNOLA – Fulvio SOLARI (Ford Fiesta WRC) in 1:10’17.3; 2) Simone Miele – Roberto Mometti (Citroen Ds3 WRC) a 45″6; 3) Giuseppe Freguglia – Lisa Bollito (Ford Fiesta WRC) a 1’14″7; 4) Porro – Orian (Ford Fiesta WRC) a 1’18″8; 5) Pensotti – Falzone (Skoda Fabia R5) a 3’21″8; 6) Puricelli – Pozzi (Citroen Ds3 WRC) a 3’58″2; 7) Dipalma-” Cobra” (Ford Fiesta R5) a 4’03″8) Roncoroni – Brusadelli (Ford Fiesta R5) a 5’18″4; 9) Bosetti – Buzzi (Renault Clio R3C) a 6’56″7; 10) Messori – Ungaro (Peugeot 207 S.20) a 7’28”.8.