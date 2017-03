Cucina e forno abbandonati davanti a Palazzo Visconti. Assessore a caccia del colpevole

Punto cottura e forno abbandonati davanti a Palazzo Visconti. Assessore a caccia del colpevole

Un mobile da cucina con tanto di punto cottura e forno è stato abbandonato all’ingresso della zona a traffico limitato in via Tommaseo davanti allo storico Palazzo Visconti. Un episodio di degrado così macroscopico, avvenuto a pochi passi dal centro di Saronno, che ha visto la mobilitazione dell’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone.

“Quando l’ho saputo ha deciso di seguire in prima persona l’intervento degli ispettori ambientali e di Econord che ha provveduto ad recuperare il mobile e a smaltirlo – spiega l’esponente della Giunta non nuovo a questo genere di uscire – abbiamo cercato elementi per risalire all’autore dell’abbandono. Abbiamo fatto un primo controllo sulle telecamere e continueremo su questa strada”. Da Guaglianone arriva un ringraziamento che ha fatto la segnalazione: “E’ importante avvisare il Comune di questi episodi per darci modo di intervenire. Purtroppo l’abbandono degli ingombranti è un fenomeno che non riusciamo a debellare malgrado la raccolta a domicilio con prenotazione e la consegna in discarica siano gratuite. Anche in questo caso la sensibilizzazione e le multe per chi viene col in flagrante o identificato sono i nostri unici mezzi di intervento”.