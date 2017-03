KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sabato 18, dalle ore 12 alle 18, e domenica 19 marzo 2017, dalle ore 10 alle 18, Villa Della Porta Bozzolo, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), ospiterà Le Giornate delle Camelie, manifestazione giunta alla XX edizione e promossa dal FAI in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e La Camelia d’Oro: una mostra di fiori recisi in villa esposti da amatori, vivaisti e collezionisti, dedicata quest’anno al tema della “Cultura e coltura nei 5 continenti”.

Le settecentesche sale della dimora accoglieranno tipologie diverse di camelie, divise in base alla provenienza e classificate secondo la specie, la varietà, la forma e il colore: dalla cucina con gli esemplari di americane – caratterizzate dal fiore grande e molti petali, spesso a forma irregolare – alla biblioteca con le reticulate, dalla sala del biliardo e quella della musica con le giapponesi – uno dei fiori sacri durante il periodo dei Samurai, contraddistinto da essenzialità e semplicità – all’appartamento al primo piano con le botaniche, fino al salone centrale con le ottocentesche – create dai botanici del XIX secolo, perfette e di dimensione medio-piccola, particolarmente apprezzate nella classe aristocratica.

Nel corso della manifestazione si terranno anche una mostra e mercato di piante nella corte d’onore, incontri di approfondimento sulle varietà delle camelie e la loro presenza nell’arte e visite guidate botaniche. Il calendario degli incontri di approfondimento:

Sabato 18 marzo:

ore 12: Andrea Corneo, Presidente Società Italiana della Camelia (SIC), inaugura la manifestazione e ne presenta il tema;

ore 15: Gianmario Motta, Vicepresidente International Camelia Society (ICS), illustra le camelie del Sud Est Asiatico.

Domenica 19 marzo:

ore 11.45: Benedetta Corneo, editrice SIC, illustra la camelia di Coco Chanel;

ore 16.30: cerimonia del tè (Camellia sinensis).

Sabato e domenica alle ore 12 e alle 15 si svolgeranno le visite guidate botaniche alla mostra di fiori recisi a cura del personale della Società Italiana della Camelia. Domenica alle ore 11, alle ore 14.30 e alle ore 16.30 sono in programma laboratori ludico-didattici per i più piccoli. Sempre ai bambini è dedicato il laboratorio Arcobaleno di petali e foglie, ispirato a Rainbow Colours and Shades – Royal Horticultural Society, che si svolgerà domenica alle ore 11, 14.30 e 16.30: è gradita la prenotazione, fino a esaurimento posti.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Giorni e orari: sabato 18 marzo, dalle ore 12 alle 18; domenica 19 marzo, dalle ore 10 alle 18

Ingresso (manifestazione + visita in villa):

Iscritti FAI: € 4; Intero: € 9; Ridotto (bambini 4-14 anni): € 4; Famiglie (2 adulti + 2 bambini 4-14 anni)

Informazioni: 328/8377206; faibozzolo@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it