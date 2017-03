Cyberbullismo: serata con la Polizia postale

Immagini varie di cronaca

Cyberbullismo: un tema tristemente alla ribalta della cronaca.

Problema che bisogna in primo luogo comprendere per poterlo affrontare o meglio ancora, prevenire.

Per questo motivo il Comune di Gavirate ha organizzato un incontro con la Polizia postale aperto a tutti e gratuito.

Venerdì 31 marzo alle 20.45 si terrà presso la sala consiliare, via De Ambrosis 11, “Cyberbullismo, come non cadere nelle trappole della rete”.

Si parlerà dei rischi della rete, di web reputation e social network.